Starlink будет отчитываться перед азербайджанцами

17:19 221

ООО Starlink Azerbaijan будет представлять отчет, отражающий различные аспекты своей деятельности.

Как сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий (İKTA), этот вопрос обсуждался во время онлайн-встречи между сотрудниками İKTA и представителями Starlink.

Во встрече приняли участие директор по рыночному доступу Starlink Ребекка Хантер и представители Starlink Azerbaijan.

«Стороны обсудили формы отчетности, которые оператор спутниковой связи будет представлять агентству, правила их подачи и другие важные вопросы», - говорится в информации.

Кроме того, представители Starlink получили ответы на вопросы о деятельности İKTA и телекоммуникационной среде Азербайджана.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 914
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16 705
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор наш комментарий
16:12 1620
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04 1446
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий
14:55 2725
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
15:35 2639
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 2184
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 2346
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10578
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5169
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 9285

