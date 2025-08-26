Starlink будет отчитываться перед азербайджанцами

ООО Starlink Azerbaijan будет представлять отчет, отражающий различные аспекты своей деятельности.

Как сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий (İKTA), этот вопрос обсуждался во время онлайн-встречи между сотрудниками İKTA и представителями Starlink.

Во встрече приняли участие директор по рыночному доступу Starlink Ребекка Хантер и представители Starlink Azerbaijan.

«Стороны обсудили формы отчетности, которые оператор спутниковой связи будет представлять агентству, правила их подачи и другие важные вопросы», - говорится в информации.

Кроме того, представители Starlink получили ответы на вопросы о деятельности İKTA и телекоммуникационной среде Азербайджана.