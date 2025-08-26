USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Новая кредитная кампания от Kapital Bank: 6000 AZN всего за 190 AZN в месяц

17:28 94

Первый банк страны – Kapital Bank запускает новую кредитную кампанию. Так, до 30 сентября клиенты, оформившие потребительский кредит, получают возможность вносить всего 190 AZN ежемесячного платежа за каждые 6000 AZN кредита.

Кампания распространяется на кредиты, оформленные через мобильное приложение Birbank, цифровые каналы, а также в филиалах Kapital Bank и Birbank. Более того, при получении кредита через цифровые каналы или мобильное приложение Birbank комиссия за обналичивание не взимается.

Воспользоваться преимуществами кампании могут также клиенты, которые перенесут свои кредиты из других банков в Kapital Bank.

Подробнее: http://b-b.az/npkr

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 915
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16 705
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор наш комментарий
16:12 1621
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04 1447
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий
14:55 2726
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
15:35 2640
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 2185
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 2346
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10579
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5169
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 9285

