Крупнейший заказ в истории Boeing

Южнокорейская авиакомпания Korean Air подписала контракт на покупку 103 самолетов Boeing на общую сумму $36,5 млрд. Это крупнейший заказ в истории авиакомпании. В контракте фигурируют 45 дальнемагистральных 777-9 и 787-10, 50 среднемагистральных 737-10 и 8 грузовых самолетов 777-8, сообщается на сайте авиакомпании.

В эксплуатации у Korean Air уже находится 108 самолетов американской компании, а ее портфель заказов у Boeing до нынешней сделки составлял 72 самолета. Кроме сделки с Boeing, авиакомпания заключила контракт с американской компанией GE Aerospace на закупку и обслуживание двигателей самолетов, сумма этого контракта составила $13,7 млрд.

О сделке Korean Air с Boeing и GE Aerospace было объявлено во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в США, где он встречался с Дональдом Трампом. 

ЭТО ВАЖНО

