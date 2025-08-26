USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

К чему готовятся турки?

17:34 1646

Власти Турции начали строительство убежищ для населения во всех провинциях, включая Анкару и крупные города, с целью защиты населения страны в случае войн, катастроф и ядерных инцидентов, сообщает телеканал NTV.

Правительство Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе недавних заседаний обсудило вопрос усиления мер гражданской обороны. Было высказано мнение, что большинство существующих убежищ — подземные паркинги и подвалы жилых домов — не соответствуют современным требованиям по защите населения в чрезвычайных ситуациях.

В связи с этим было принято решение обновить инфраструктуру убежищ по всей стране с учетом региональных особенностей и рисков военных действий, катастроф и радиоактивного загрязнения. Изучив опыт Израиля, Японии и Швейцарии, власти планируют построить укрепленные убежища, способные выдерживать значительные внешние воздействия и расположенные так, чтобы большая часть населения могла быстро добраться до безопасных зон.

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
18:46 702
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
14:41 2819
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
19:03 3051
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 2751
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину все еще актуально
14:25 2882
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
18:51 491
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
18:21 878
Сырский сообщил об успехах ВСУ
Сырский сообщил об успехах ВСУ
18:20 1295
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
Израиль ударил… Погибли пять журналистов объектив haqqin.az
18:18 789
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу! наш комментарий
15:28 3131
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5935

