К чему готовятся турки?

Власти Турции начали строительство убежищ для населения во всех провинциях, включая Анкару и крупные города, с целью защиты населения страны в случае войн, катастроф и ядерных инцидентов, сообщает телеканал NTV.

Правительство Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе недавних заседаний обсудило вопрос усиления мер гражданской обороны. Было высказано мнение, что большинство существующих убежищ — подземные паркинги и подвалы жилых домов — не соответствуют современным требованиям по защите населения в чрезвычайных ситуациях.

В связи с этим было принято решение обновить инфраструктуру убежищ по всей стране с учетом региональных особенностей и рисков военных действий, катастроф и радиоактивного загрязнения. Изучив опыт Израиля, Японии и Швейцарии, власти планируют построить укрепленные убежища, способные выдерживать значительные внешние воздействия и расположенные так, чтобы большая часть населения могла быстро добраться до безопасных зон.