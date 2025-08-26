USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Азербайджанские военные отправились на курсы коммандос в Турцию

17:41 521

Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии отправилась в турецкий город Ыспарта для участия в курсе «Горных коммандос».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

На занятиях, которые будут проводиться в Школе и Учебном центре командования горных коммандос, военнослужащим предстоит освоить современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучить возможности применения новых технологий.

Отметим, что основная цель проводимого курса — повышение боевых навыков подразделений коммандос и профессионализма личного состава.

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
18:46 703
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
14:41 2819
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
19:03 3052
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 2753
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину все еще актуально
14:25 2882
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
18:51 493
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
18:21 879
Сырский сообщил об успехах ВСУ
Сырский сообщил об успехах ВСУ
18:20 1297
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
Израиль ударил… Погибли пять журналистов объектив haqqin.az
18:18 792
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу! наш комментарий
15:28 3132
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5935

