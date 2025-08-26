Азербайджанские военные отправились на курсы коммандос в Турцию

Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии отправилась в турецкий город Ыспарта для участия в курсе «Горных коммандос».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.
На занятиях, которые будут проводиться в Школе и Учебном центре командования горных коммандос, военнослужащим предстоит освоить современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучить возможности применения новых технологий.
Отметим, что основная цель проводимого курса — повышение боевых навыков подразделений коммандос и профессионализма личного состава.