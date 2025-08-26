Аш-Шараа считает себя «самой большой жертвой» ИГИЛ

В интервью кувейтской газете Al-Nahar он подчеркнул, что «все националистические и исламистские идеологии в регионе потерпели крах».

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа отверг утверждения о своей причастности к организации «Братья-мусульмане», заявив, что сам является «самой большой жертвой» террористической группировки ИГИЛ.

Говоря о внутренней ситуации, аш-Шараа отметил, что любые призывы к отделению в Сирии «останутся не более чем мечтами», поскольку все решения с курдами и населением Эс-Сувейды «возможны только в рамках единства страны». По его словам, «обсуждать можно все, кроме отделения», а политика государства «основана на терпимости, а не на мести».

Комментируя отношения с Израилем, сирийский лидер заявил, что они могут строиться исключительно вокруг возвращения Голанских высот и выполнения соглашения 1974 года. «До этого не может быть и речи о мирном урегулировании», — подчеркнул он.

Аш-Шараа также выразил неприятие любых попыток вмешательства во внутренние дела Ливана и отверг идею «огненной реки», разделяющей две страны. Он положительно оценил позицию Ирака «в политическом и экономическом плане».