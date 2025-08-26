USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Аш-Шараа считает себя «самой большой жертвой» ИГИЛ

17:50 578

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа отверг утверждения о своей причастности к организации «Братья-мусульмане», заявив, что сам является «самой большой жертвой» террористической группировки ИГИЛ.

В интервью кувейтской газете Al-Nahar он подчеркнул, что «все националистические и исламистские идеологии в регионе потерпели крах».

Говоря о внутренней ситуации, аш-Шараа отметил, что любые призывы к отделению в Сирии «останутся не более чем мечтами», поскольку все решения с курдами и населением Эс-Сувейды «возможны только в рамках единства страны». По его словам, «обсуждать можно все, кроме отделения», а политика государства «основана на терпимости, а не на мести».

Комментируя отношения с Израилем, сирийский лидер заявил, что они могут строиться исключительно вокруг возвращения Голанских высот и выполнения соглашения 1974 года. «До этого не может быть и речи о мирном урегулировании», — подчеркнул он.

Аш-Шараа также выразил неприятие любых попыток вмешательства во внутренние дела Ливана и отверг идею «огненной реки», разделяющей две страны. Он положительно оценил позицию Ирака «в политическом и экономическом плане».

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
18:46 704
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам
14:41 2819
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
19:03 3052
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
17:22 2754
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
14:25 2882
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
18:51 495
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
18:21 880
Сырский сообщил об успехах ВСУ
Сырский сообщил об успехах ВСУ
18:20 1299
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
18:18 793
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
15:28 3134
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению
12:36 5935

