ЮАР призвала своих женщин не попадать в рабство в России

Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, которые рекламируются в соцсетях. Об этом сообщает Bloomberg.

«Так называемые вакансии в России, реклама которая распространена в соцсетях, не сопровождаются каким-либо вмешательством государства. Мы призываем молодежь нашей страны быть предельно бдительной», — передает агентство.

Ранее правительство ЮАР начало расследование по поводу вербовки южноафриканских женщин для работы на российских заводах, связанных с военным производством.

Российские компании набирают молодых африканских женщин для восполнения нехватки рабочей силы. Одним из основных рекрутеров является особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане, где производятся военные дроны.

В рекрутинговой кампании участвуют организации, использующие бренд БРИКС, а местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о поставке рабочих в Алабугу.

По словам источника, знакомого с ситуацией, правительство ЮАР в настоящее время расследует действия российских компаний и их намерения. Власти Претории могут вызвать представителей российского дипломатического корпуса для дачи объяснений, сказал собеседник.