Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

ЮАР призвала своих женщин не попадать в рабство в России

17:51 878

Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, которые рекламируются в соцсетях. Об этом сообщает Bloomberg.

«Так называемые вакансии в России, реклама которая распространена в соцсетях, не сопровождаются каким-либо вмешательством государства. Мы призываем молодежь нашей страны быть предельно бдительной», — передает агентство.

Ранее правительство ЮАР начало расследование по поводу вербовки южноафриканских женщин для работы на российских заводах, связанных с военным производством.

Российские компании набирают молодых африканских женщин для восполнения нехватки рабочей силы. Одним из основных рекрутеров является особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане, где производятся военные дроны.

В рекрутинговой кампании участвуют организации, использующие бренд БРИКС, а местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о поставке рабочих в Алабугу.

По словам источника, знакомого с ситуацией, правительство ЮАР в настоящее время расследует действия российских компаний и их намерения. Власти Претории могут вызвать представителей российского дипломатического корпуса для дачи объяснений, сказал собеседник.

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
18:46 707
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам
14:41 2821
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
19:03 3052
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
17:22 2756
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
14:25 2884
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
18:51 496
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
18:21 881
Сырский сообщил об успехах ВСУ
Сырский сообщил об успехах ВСУ
18:20 1299
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
18:18 793
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
15:28 3135
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению
12:36 5935

