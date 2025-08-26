Украинская разведка: союз России и Ирана лишь на бумаге

Россия и Иран лишь создают видимость союза, хотя на самом деле рассматривают друг друга в качестве потенциальных врагов, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

«Несмотря на публичное сближение, отношения между Россией и Ираном пронизаны недоверием и скрытым соперничеством», – отметили в СВРУ.

В украинской разведке указали, что это проявляется во взаимном шпионаже и противоречивых геополитических интересах. В частности, СВРУ напомнила, что член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр обвинил Россию в передаче израильской стороне разведданных о расположении иранских систем ПВО во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном. По его словам, этот конфликт «продемонстрировал, что стратегический союз с Москвой бесполезен».

Как уточнили в разведке, после 2022 года Россия значительно увеличила инвестиции в Иран и к 2024 году стала крупнейшим иностранным инвестором страны. Так, в 2023 году объем вложений достиг $2,7 млрд, а в нефтегазовый сектор Москва пообещала направить еще $8 млрд. В иранском городе Бушер действует российская атомная электростанция, строится второй блок, а в провинции Хормозган возводят теплоэлектростанцию «Сирик». Российская нефтяная компания «ЗН Восток» активно работает в Иране, реализуя ключевые проекты, среди которых железная дорога «Решт – Астара», финансируемая Россией, и газопровод через Азербайджан.

«Однако эти амбициозные планы оказались под угрозой. Историческое недоверие, подкрепленное современными конфликтами интересов, делает союз двух режимов иллюзорным. Москва теряет не только Иран, но и статус глобального игрока на Ближнем Востоке», – подчеркнули в СВРУ.