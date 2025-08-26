Суд отказал Саргсяну

Адвокат Амрам Макинян заявил, что еще 21 июня следователь официально отказался от дальнейшего ведения расследования и передал материалы в Антикоррупционный суд. Несмотря на это, Специальная служба по нацбезопасности продолжила следственные действия.

Судья Арам Григорян пояснил, что на данном этапе рассматриваются только вопросы прекращения преследования по отдельным статьям.

Саргсян также проходит фигурантом по другим делам, в том числе связанным с поддержкой компании «Флеш», занимающейся импортом нефтепродуктов, и с приватизацией земель у военного пантеона «Ераблур».

После смены власти в 2018 году предпринимательница Сильва Амбарцумян заявила, что передавала взятки высокопоставленным чиновникам. На основании ее показаний возбуждены дела против Саргсяна, Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Самвела Майрапетяна и Арама Арутюняна.

Позднее Саргсяну предъявили новые обвинения: в получении взятки в особо крупном размере, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также в получении $2,9 млн совместно с бывшим помощником (по данным СМИ — Микаэлом Минасяном) за содействие продаже акций армянской компании иностранному инвестору.