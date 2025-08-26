USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Суд отказал Саргсяну

18:11 702

Суд отказал в освобождении бывшего президента Армении Сержа Саргсяна от уголовного преследования, сообщают армянские СМИ.

Адвокат Амрам Макинян заявил, что еще 21 июня следователь официально отказался от дальнейшего ведения расследования и передал материалы в Антикоррупционный суд. Несмотря на это, Специальная служба по нацбезопасности продолжила следственные действия.

Судья Арам Григорян пояснил, что на данном этапе рассматриваются только вопросы прекращения преследования по отдельным статьям.

Саргсян также проходит фигурантом по другим делам, в том числе связанным с поддержкой компании «Флеш», занимающейся импортом нефтепродуктов, и с приватизацией земель у военного пантеона «Ераблур».

После смены власти в 2018 году предпринимательница Сильва Амбарцумян заявила, что передавала взятки высокопоставленным чиновникам. На основании ее показаний возбуждены дела против Саргсяна, Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Самвела Майрапетяна и Арама Арутюняна.

Позднее Саргсяну предъявили новые обвинения: в получении взятки в особо крупном размере, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также в получении $2,9 млн совместно с бывшим помощником (по данным СМИ — Микаэлом Минасяном) за содействие продаже акций армянской компании иностранному инвестору.

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
18:46 712
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
14:41 2822
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
19:03 3052
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 2760
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину все еще актуально
14:25 2884
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
18:51 496
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
18:21 883
Сырский сообщил об успехах ВСУ
Сырский сообщил об успехах ВСУ
18:20 1302
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
Израиль ударил… Погибли пять журналистов объектив haqqin.az
18:18 797
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу! наш комментарий
15:28 3135
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5935

