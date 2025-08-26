USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Израиль ударил… Погибли пять журналистов

18:18 801

Хан-Юнис (Газа). Пятеро журналистов погибли в результате удара Израиля по госпиталю "Насер"

Джакарта (Индонезия).  Акция протеста с требованием роспуска парламента

Мельбурн (Австралия). Массовые шествия в поддержку Палестины

Дели (Индия). Фермеры по всей стране выходят на протесты с требованием повышения минимальных цен на урожай

Вашингтон (США). Ребенок устремил взгляд на воздушный шар во время акции протеста против решения Трампа развернуть Национальную гвардию в Вашингтоне

Сана (Йемен). Огненный шар поднимается над местом израильского авиаудара

Коломбо (Шри-Ланка). Международный фестиваль воздушных змеев

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
18:46 713
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
14:41 2822
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
19:03 3053
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 2762
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину все еще актуально
14:25 2884
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
18:51 497
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
18:21 883
Сырский сообщил об успехах ВСУ
Сырский сообщил об успехах ВСУ
18:20 1304
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
Израиль ударил… Погибли пять журналистов объектив haqqin.az
18:18 802
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу! наш комментарий
15:28 3135
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5935

