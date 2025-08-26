Израиль ударил… Погибли пять журналистов

Хан-Юнис (Газа). Пятеро журналистов погибли в результате удара Израиля по госпиталю "Насер"
Джакарта (Индонезия). Акция протеста с требованием роспуска парламента
Мельбурн (Австралия). Массовые шествия в поддержку Палестины
Дели (Индия). Фермеры по всей стране выходят на протесты с требованием повышения минимальных цен на урожай
Вашингтон (США). Ребенок устремил взгляд на воздушный шар во время акции протеста против решения Трампа развернуть Национальную гвардию в Вашингтоне
Сана (Йемен). Огненный шар поднимается над местом израильского авиаудара
Коломбо (Шри-Ланка). Международный фестиваль воздушных змеев