Сырский сообщил об успехах ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о «положительных тенденциях» в приграничье Сумской и Харьковской областей.

По словам главкома ВСУ, основное внимание сейчас сосредоточено на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях - обсуждались потребности в допобеспечении для подразделений на этих и других важных участках фронта.

«Имеем положительные тенденции в приграничных районах Сумской и Харьковской областей - здесь определяющими являются активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа - пример мужества и профессионализма», - отметил Сырский.