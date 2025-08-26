USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Сырский сообщил об успехах ВСУ

18:20 1305

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о «положительных тенденциях» в приграничье Сумской и Харьковской областей.

По словам главкома ВСУ, основное внимание сейчас сосредоточено на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях - обсуждались потребности в допобеспечении для подразделений на этих и других важных участках фронта.

«Имеем положительные тенденции в приграничных районах Сумской и Харьковской областей - здесь определяющими являются активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа - пример мужества и профессионализма», - отметил Сырский.

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
18:46 714
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
14:41 2823
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
19:03 3053
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 2763
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину все еще актуально
14:25 2885
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
18:51 499
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
18:21 883
Сырский сообщил об успехах ВСУ
Сырский сообщил об успехах ВСУ
18:20 1306
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
Израиль ударил… Погибли пять журналистов объектив haqqin.az
18:18 805
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу! наш комментарий
15:28 3138
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5935

