С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?

«Мы углубляем наши отношения во многих областях. Мы обсудили прогресс, достигнутый в различных областях, и все мы согласились, что вместе можем сделать больше», - сказал госминистр.

«В рамках стратегического диалога мы провели очень эффективные обсуждения, и я рад сообщить, что мы предлагаем поднять этот диалог до уровня партнерства». Об этом сказал в интервью АПА государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.

«Отношения Азербайджана и Великобритании прочные, и так уже продолжается много лет. Надеемся, что они будут еще более укрепляться», - сказал Даути.

Посол отметил «продуктивные… встречи с президентом, министром иностранных дел и его заместителем», а также с представителями британского бизнеса в Азербайджане: «Мы обсудили области, где можем еще теснее сотрудничать — от обороны и безопасности до экономики, торговли, образования, энергетики, транспорта».

«…Учитывая происходящее в регионе…, важность безопасности и стабильности Европы, совместная работа Великобритании и Азербайджана как надежных друзей и партнеров имеет большое значение», - сказал госминистр Британии.

По словам Даути, «у компаний Великобритании и Азербайджана существует большой потенциал для совместной деятельности в области технологий будущего — как в сфере возобновляемой энергетики, так и в развитии инфраструктуры и коммуникаций региона… Это исключительно важный регион, и Великобритания обладает уникальными возможностями, опытом, компаниями и профессионалами, которые могут поддержать экономическое развитие Азербайджана. В то же время это создаст значительные выгоды и для самой Великобритании. Мы также с надеждой ожидаем, что в будущем Азербайджан будет больше инвестировать в Великобританию».

Госминистр Британии отметил и наличие «общих интересов в области обороны и безопасности, а также в обеспечении мира и стабильности в Европе, в создании условий для совместного мирного сосуществования наших народов. Существует большой оптимизм в отношении установления прочной стабильности с Арменией. Мы хотим поддержать обе страны, чтобы обеспечить дальнейший прогресс».

У Азербайджана и Британии «есть общие интересы в области энергетики, энергетической безопасности, а также транспортировки энергии… Я услышал о новых проектах в области солнечной энергетики и инвестициях в ветровую энергию и могу сказать, что в этой повестке дня есть реальная позитивная динамика», - отметил Даути.