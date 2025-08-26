Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Украины Владимира Зеленского и «дружественный украинский народ» с днем независимости. Это произошло за несколько дней до того, как к председателю КНР должен прибыть с визитом президент России Владимир Путин, которому китайский лидер обещал «безграничное партнерство».

Зеленский сообщил, что получил сообщение от Си Цзиньпина, которое разместил в своем аккаунте в Х. Это первый обнародованный случай, когда председатель КНР отправил поздравление какой-либо из бывших советских республик в честь праздника, связанного с ее отделением от СССР, отмечает Bloomberg. День независимости Украины отмечается 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины. Этот день считается датой образования украинского государства в современном виде.

«Китай и Украину связывают традиционно дружеские отношения, – говорится в письме Си. – За последние 33 года с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские связи устойчиво развивались, и сотрудничество в различных областях принесло замечательные результаты». Послание Си также стало первым известным случаем общения между лидерами двух стран более чем за два года. Председатель КНР отправил его за неделю до того, как в Китай должен приехать президент РФ Владимир Путин, неоднократно отказывавший Украине в праве на суверенитет, называвший ее неполноценным государством и искусственным образованием.

Кремль сообщал в июне, что Путин посетит Китай с 31 августа по 3 сентября, чтобы принять участие в военном параде, который всего лишь во второй раз устраивается в Пекине в честь окончания Второй мировой войны, и посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества.

«Я готов работать с вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на путь стабильного и долгосрочного развития и принести большую пользу народам обеих стран», – говорится в обращении Си к Зеленскому. Украинский лидер поблагодарил китайского коллегу и «подчеркнул заинтересованность в развитии долгосрочного двустороннего диалога на основе взаимного уважения и во имя мира, стабильности и процветания».

Китайские государственные СМИ, которые обычно информируют о посланиях Си мировым лидерам, не сообщали о поздравительном письме Зеленскому, отмечает Bloomberg. МИД Китая быстро не предоставил агентству комментария.

Китай не раз выступал за мирное урегулирование в Украине, но сформулированные им предложения в основном соответствовали претензиям Кремля. Когда западные страны по итогам встречи Дональда Трампа с Путиным на Аляске начали активно разрабатывать гарантии безопасности для Украины, в Москве заявили, что в обеспечении таких гарантий должны также участвовать Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Зеленский отверг участие Китая, сказав: «Нам не нужны гаранты, не помогающие Украине, и не помогавшие Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля». В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин не планирует отправлять своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии.