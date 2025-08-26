«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь

В условиях системных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины газ из Азербайджана и США может стать ключом к энергетической безопасности Киева. Не секрет, что российские удары по газокомпрессорным станциям и нефтяным терминалам, в том числе по объектам госкомпании SOCAR в Одессе и станции «Орловка» на границе с Румынией, нацелены на подрыв энергетической безопасности Украины и ее способности осуществлять устойчивый импорт. Для Москвы это часть более широкой стратегии давления, целью которой является формирование переговорной повестки на условиях Кремля.

Важно отметить, что Украина подходит к предстоящей зиме с незаполненными подземными хранилищами и ее потребность в газе составляет порядка 4,8 миллиарда кубометров. На этом фоне в июле был реализован пилотный проект поставок азербайджанского газа через Трансбалканский маршрут. И хотя объемы были символическими, сам по себе этот факт открыл новое направление диверсификации. После атаки на станцию «Орловка» поставки удалось восстановить, однако для продолжения необходим новый контракт, ключевым фактором которого станут тарифы на транзит. По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, переговоры с SOCAR уже ведутся, и азербайджанская сторона демонстрирует интерес к расширению сотрудничества. Но при этом сохраняется высокая степень уязвимости: Россия продолжает наращивать удары по объектам газовой инфраструктуры, особенно после прекращения 1 января транзита российского газа через территорию Украины в Европу. По украинским данным, только в 2025 году инфраструктура «Нафтогаза» подверглась более чем ста ракетным ударам в ходе девяти массированных атак. В этих условиях ключевым вызовом становится не только физическая доступность «голубого топлива», но и способность Киева его оплачивать. Национальный банк Украины оценил, что импорт газа потребует до 2,9 миллиарда долларов. Европа уже подключилась к финансированию: Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в 580 миллионов долларов, а Норвегия добавила еще 100 миллионов. Но этого недостаточно для долгосрочной устойчивости поставок.

Не менее значимой возможностью становятся поставки сжиженного природного газа из США. Это направление поддерживает администрация президента Дональда Трампа, которая воспринимает ее как элемент геополитического сближения. Переговоры с американскими компаниями уже начаты, а в декабре прошлого года в Украину прибыла первая партия СПГ из США. «Нафтогаз» заключил контракт на 0,44 миллиарда кубометров газа с польской Orlen, а частная компания ДТЭК ведет переговоры о долгосрочных соглашениях с производителями США. Американский бизнесмен Эндрю Фаворов, работающий в украинском энергетическом секторе, назвал долгосрочные контракты с США «очевидным решением» для Киева, подчеркнув, что это не только экономический, но и дипломатический капитал. Фаворов предложил использовать для финансирования закупок кредитные линии США. Представители LNG Center также подтверждают коммерческий интерес украинских покупателей к американскому газу. Аналитики отмечают, что удары России по газовой и нефтяной инфраструктуре Украины являются уже не просто энергетической войной, а попытками лишить страну возможности вести переговоры с позиции силы. Владимир Омельченко подчеркивает, что Генштаб РФ понимает: наибольшей угрозой для Киева предстоящей зимой являются вовсе не потери на фронте, а газовый дефицит.