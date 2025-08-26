USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Названо число поступивших в вузы

19:07 235

На 2025/26 учебный год в азербайджанские вузы поступили 57 236 абитуриентов, из них 6 461 — по программе суббакалавриата.

27 956 студентов зачислены на бюджетные места, 29 280 — на платные.

План приема выполнен на 96,3 %. В третьей группе специальностей места заняты почти полностью — 99,8 %, а в технической подгруппе TC показатель достиг 100 %. Во второй группе заполняемость составила 98,1 %, в первой — 92,3 %, в четвертой — 95,4 %, в пятой — 96,8 %.

С 28 августа по 2 сентября пройдет дополнительный выбор специальностей по оставшимся вакантным местам. Тем, кто уже зачислен, необходимо пройти электронную регистрацию на портале portal.edu.az до 8 сентября.

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
18:46 718
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
14:41 2833
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
19:03 3054
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 2769
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину все еще актуально
14:25 2885
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
18:51 503
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
18:21 887
Сырский сообщил об успехах ВСУ
Сырский сообщил об успехах ВСУ
18:20 1312
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
Израиль ударил… Погибли пять журналистов объектив haqqin.az
18:18 806
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу! наш комментарий
15:28 3142
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5938

ЭТО ВАЖНО

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
18:46 718
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
14:41 2833
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
19:03 3054
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 2769
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину все еще актуально
14:25 2885
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Си впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
18:51 503
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
С чем приехал госминистр Великобритании в Азербайджан?
18:21 887
Сырский сообщил об успехах ВСУ
Сырский сообщил об успехах ВСУ
18:20 1312
Израиль ударил… Погибли пять журналистов
Израиль ударил… Погибли пять журналистов объектив haqqin.az
18:18 806
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу!
Пезешкиана могут отстранить? Реформаторы бьют тревогу! наш комментарий
15:28 3142
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5938
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться