Названо число поступивших в вузы

На 2025/26 учебный год в азербайджанские вузы поступили 57 236 абитуриентов, из них 6 461 — по программе суббакалавриата.

27 956 студентов зачислены на бюджетные места, 29 280 — на платные.

План приема выполнен на 96,3 %. В третьей группе специальностей места заняты почти полностью — 99,8 %, а в технической подгруппе TC показатель достиг 100 %. Во второй группе заполняемость составила 98,1 %, в первой — 92,3 %, в четвертой — 95,4 %, в пятой — 96,8 %.

С 28 августа по 2 сентября пройдет дополнительный выбор специальностей по оставшимся вакантным местам. Тем, кто уже зачислен, необходимо пройти электронную регистрацию на портале portal.edu.az до 8 сентября.