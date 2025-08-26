Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны

Как уже сообщал haqqin.az, борьба за власть в Ираке переросла в ночь с 21 на 22 августа в открытое вооруженное противостояние, превратив город Сулеймания в арену ожесточённой схватки. Давнее соперничество между лидером Патриотического союза Курдистана (ПСК) Бафелем Талабани и его двоюродным братом, бывшим сопредседателем партии Лахуром Шейхом Джанги (Лахуром Талабани), вылилось в кровавое сражение с применением танков и беспилотников, продолжавшееся несколько часов. После столкновений Лахур Шейх Джанги, его брат Полад, двоюродный брат Асо и Зино Мухаммед, один из известных представителей возглавляемого Лахуром Народного фронта (Baray Gal), были арестованы в Сулеймании.

На телекомпанию Zoom News, принадлежащую Лахуру, напали вооружённые формирования, связанные с ПСК, которые уничтожили аппаратуру и задержали нескольких журналистов. В Сулеймании также был прерван эфир телеканала «Rudaw», аффилированного с Региональным правительством Курдистана. По официальным данным, в ходе четырёхчасового боя погибли три бойца ПСК, еще 19 человек были ранены. Однако брат Лахура, Арас Шейх Джанги, утверждает, что удары беспилотников унесли жизни более 40 сторонников Лахура и потребовал, чтобы его брата судили не в Сулеймании, а в Багдаде. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани направил в Сулейманию делегацию во главе со своим советником по национальной безопасности Касимом аль-Араджи для расследования событий. Следует отметить, что аресты Лахура и его сторонников были проведены без судебного решения. И лишь позднее против него было возбуждено дело по статье 56 УК Ирака — создание незаконной вооружённой группы. А 25 августа активисты сообщили о новых обвинениях, включая убийство.

Источники ПСК заявили, что Лахур организовал в Сулеймании беспорядки и планировал покушение на Бафеля Талабани. 18 августа были задержаны двое человек, которые признались, что готовили по приказу Лахура снайперскую атаку на Бафеля. По информации ПСК, во время конфликта Бафель дважды звонил Лахуру с призывом сдаться, но его сторонники ответили огнём из тяжёлого оружия. Кульминацией стало применение дронов, начинённых взрывчаткой, которые атаковали дом Бафеля Талабани, где находились его мать, Херо Ибрагим Ахмед, и члены семьи. Однако аппараты цели не достигли, и семья Бафеля Талабани не пострадала. Операция против Лахура совпала по времени с арестом Шахсувара Абдулвахида — лидера движения «Новое поколение», ставшего в Иракском Курдистане наиболее заметной оппозиционной силой. В условиях хронических бюджетных проблем, почти годовой задержки в формировании правительства и нового избирательного цикла в Багдаде аналитики усматривают взаимосвязь событий. Всё это воспринимается, как начало нового этапа в курдской политике. Бафель Талабани, сын покойного президента Ирака Джалала Талабани, укрепил свои позиции, благодаря поддержке матери и бракам внутри влиятельных кланов. Лахур же, имевший сильное влияние в разведке и дипломатии, после смещения в 2021 году создал Народный фронт. Сторонники Лахура называли его отстранение «дворцовым переворотом», обвиняя Бафеля в узурпации власти. За последние месяцы обсуждалась возможность его возвращения в ПСК, и Лахур пытался сформировать коалицию против Бафеля, включая сотрудничество с Демократической партией Курдистана в Эрбиле и опору на Турцию и Запад в качестве противовеса иранскому влиянию.