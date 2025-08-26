Польша угрожает блокировать вступление Украины в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет рассчитывать на вступление в Европейский союз, если не будут урегулированы вопросы, связанные с геноцидом на Волыни.

«Я говорил это много раз: если Украина не примирится с событиями на Волыни, если не будет проведена эксгумация или чествование памяти жертв, страна не будет иметь никаких шансов на вступление в ЕС», — отметил министр.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписать закон о помощи гражданам Украины, предложенный правительством, и представил собственный проект. В нем среди прочего содержится инициатива приравнять в уголовном кодексе «бандеровскую символику» к нацистской и коммунистической.