Дезертирство в Украине: открыто сотни тысяч дел

19:38 1442

С 2022-года по июль 2025-го в Украине было открыто более 200 тысяч дел за самовольное оставление воинской части и более 50 тысяч — за дезертирство.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ответ Генерального прокурора страны.

При этом больше половины дел по фактам СОЧ (более 110 тысяч) открыты в период с января по июль 2025 года.

Отмечается, что далеко не каждый случай самовольного оставления части приводит к официальному заведению уголовного дела с вручением подозрения, и не все такие случаи являются безвозвратными.

Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
21:04 236
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
20:49 373
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации
19:11 1794
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий, все еще актуально
14:55 3899
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
19:56 1246
Ветеранов и инвалидов Карабахской войны приняли… и снова в строй!
Ветеранов и инвалидов Карабахской войны приняли… и снова в строй! наш комментарий
19:42 1541
Дезертирство в Украине: открыто сотни тысяч дел
Дезертирство в Украине: открыто сотни тысяч дел
19:38 1443
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
18:46 1860
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
14:41 3328
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
19:03 3553
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 3739
