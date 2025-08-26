Дезертирство в Украине: открыто сотни тысяч дел

С 2022-года по июль 2025-го в Украине было открыто более 200 тысяч дел за самовольное оставление воинской части и более 50 тысяч — за дезертирство.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ответ Генерального прокурора страны.

При этом больше половины дел по фактам СОЧ (более 110 тысяч) открыты в период с января по июль 2025 года.

Отмечается, что далеко не каждый случай самовольного оставления части приводит к официальному заведению уголовного дела с вручением подозрения, и не все такие случаи являются безвозвратными.