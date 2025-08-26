Ветеранов и инвалидов Карабахской войны приняли… и снова в строй!

В Азербайджане сформирована современная система медицинской реабилитации, ставшая неотъемлемым элементом национальной политики здоровья и социальной защиты. Эта система выполняет не только сугубо медицинские задачи восстановления, но и стратегическую миссию — она возвращает граждан к полноценной жизни, труду и общественной активности. Реабилитация является важнейшим индикатором зрелости социального государства. В Азербайджане работа с ветеранами и инвалидами войны строится на двух взаимодополняющих направлениях. Первое связано с восстановлением соматического здоровья, устранением последствий ранений, травм и состояний инвалидности, а также стабилизацией психоэмоционального фона пациента. Второе направление заключается в ресоциализации — возвращении личности в активное поле общественных и профессиональных функций, будь то госслужба, предпринимательство, труд в промышленности или возможность вернуться к любимому делу.

За последние три десятилетия численность населения Азербайджана выросла почти на треть, а в столичном регионе этот рост оказался кратным. Одновременно изменилось и качество общественного сознания: граждане стали более зрелыми, осознанно поддержали государство в решении карабахской проблемы и восприняли на себя ответственность за его суверенитет. В этих условиях запрос общества на продление активной жизни, несмотря на травмы и заболевания, принял массовый характер, и государство дало на него системный ответ. С начала 1990-х годов азербайджанская восстановительная медицина получила мощный импульс. Были обеспечены финансирование и межведомственная координация, развита сеть санаториев и специализированных клиник, а также внедрены программы социальной реабилитации - от врожденных заболеваний до военных травм. Центральное место в этой системе занимают пятнадцать реабилитационных Центров Министерства труда и социальной защиты населения, действующих в Баку и регионах страны, которые обеспечивают ветеранов и другие категории граждан комплексными медико-социальными услугами. Государство отдает приоритет защитникам Родины. Солдаты и офицеры, победившие в 44-дневной войне 2020 года и восстановившие территориальную целостность Азербайджана, а затем окончательно укрепившие в сентябре 2023 года суверенитет страны, получили широкий доступ к восстановительному лечению. С первых дней после окончания боевых действий развернута системная работа по лечению и реабилитации ветеранов, получивших тяжелые повреждения и инвалидность.

Современные реабилитационные центры оснащены физиотерапевтическим оборудованием, аппаратурой для коррекции двигательных функций, системами протезирования и психотерапевтической поддержки. Здесь используются доказательные методики физической терапии, нейрореабилитации и ортопедической коррекции. Комплексные многопрофильные программы позволяют добиваться реальных результатов. Диагноз «инвалидность», который еще несколько лет назад звучал при поступлении в Центр как окончательный приговор, постепенно утрачивает фатальный смысл: упорное лечение, системные занятия и применение современных технологий позволяют многим ветеранам вновь обрести двигательную активность, вернуться к труду и полноценной жизни. Помимо медицинской реабилитации, государство обеспечивает последующую профессиональную интеграцию ветеранов. Поддерживаются трудоустройство, государственная служба и частное предпринимательство. Многие бывшие военнослужащие уже создали собственные предприятия или получили при поддержке государственных программ достойные рабочие места.