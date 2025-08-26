Ветеранов и инвалидов Карабахской войны приняли… и снова в строй!

В Азербайджане сформирована современная система медицинской реабилитации, ставшая неотъемлемым элементом национальной политики здоровья и социальной защиты. Эта система выполняет не только сугубо медицинские задачи восстановления, но и стратегическую миссию — она возвращает граждан к полноценной жизни, труду и общественной активности.
Реабилитация является важнейшим индикатором зрелости социального государства. В Азербайджане работа с ветеранами и инвалидами войны строится на двух взаимодополняющих направлениях. Первое связано с восстановлением соматического здоровья, устранением последствий ранений, травм и состояний инвалидности, а также стабилизацией психоэмоционального фона пациента. Второе направление заключается в ресоциализации — возвращении личности в активное поле общественных и профессиональных функций, будь то госслужба, предпринимательство, труд в промышленности или возможность вернуться к любимому делу.
За последние три десятилетия численность населения Азербайджана выросла почти на треть, а в столичном регионе этот рост оказался кратным. Одновременно изменилось и качество общественного сознания: граждане стали более зрелыми, осознанно поддержали государство в решении карабахской проблемы и восприняли на себя ответственность за его суверенитет. В этих условиях запрос общества на продление активной жизни, несмотря на травмы и заболевания, принял массовый характер, и государство дало на него системный ответ.
С начала 1990-х годов азербайджанская восстановительная медицина получила мощный импульс. Были обеспечены финансирование и межведомственная координация, развита сеть санаториев и специализированных клиник, а также внедрены программы социальной реабилитации - от врожденных заболеваний до военных травм. Центральное место в этой системе занимают пятнадцать реабилитационных Центров Министерства труда и социальной защиты населения, действующих в Баку и регионах страны, которые обеспечивают ветеранов и другие категории граждан комплексными медико-социальными услугами.
Государство отдает приоритет защитникам Родины. Солдаты и офицеры, победившие в 44-дневной войне 2020 года и восстановившие территориальную целостность Азербайджана, а затем окончательно укрепившие в сентябре 2023 года суверенитет страны, получили широкий доступ к восстановительному лечению. С первых дней после окончания боевых действий развернута системная работа по лечению и реабилитации ветеранов, получивших тяжелые повреждения и инвалидность.
Современные реабилитационные центры оснащены физиотерапевтическим оборудованием, аппаратурой для коррекции двигательных функций, системами протезирования и психотерапевтической поддержки. Здесь используются доказательные методики физической терапии, нейрореабилитации и ортопедической коррекции. Комплексные многопрофильные программы позволяют добиваться реальных результатов. Диагноз «инвалидность», который еще несколько лет назад звучал при поступлении в Центр как окончательный приговор, постепенно утрачивает фатальный смысл: упорное лечение, системные занятия и применение современных технологий позволяют многим ветеранам вновь обрести двигательную активность, вернуться к труду и полноценной жизни.
Помимо медицинской реабилитации, государство обеспечивает последующую профессиональную интеграцию ветеранов. Поддерживаются трудоустройство, государственная служба и частное предпринимательство. Многие бывшие военнослужащие уже создали собственные предприятия или получили при поддержке государственных программ достойные рабочие места.
Восстановительная медицина Азербайджана также формирует потенциал для развития медицинского туризма. Специалисты отмечают, что благодаря ресурсам таких здравниц, как Нафталан и сеть региональных санаториев, доходы от медицинского туризма могут в пять-шесть раз превысить обычные туристические поступления. Уже сегодня в Азербайджан приезжают лечиться граждане из двадцати стран СНГ и Восточной Европы.
Вложение средств в качественные реабилитационные центры и предприятия по производству протезов обеспечивает не только социальный эффект, возвращая к полноценной жизни тысячи граждан, но и прямую экономическую отдачу, укрепляя позиции Азербайджана как регионального центра восстановительной медицины.
Именно поэтому система реабилитации становится одним из важнейших инструментов национальной безопасности и устойчивого развития Азербайджанской Республики.