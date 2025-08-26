USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс

19:56 1248

Вывод российских миротворцев из региона придал дополнительный импульс мирному процессу.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании Кабмина, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

Министр отметил, что азербайджанская сторона в течение двух дней после завершения операции организовала визиты в регион представителей агентств ООН, двух миссий ООН и посольств зарубежных стран. Это продемонстрировало, что, вопреки утверждениям, в ходе операции не было обстреляно гражданское население и гражданские объекты, а в регионе находилось большое количество военной техники. Тем самым Азербайджан доказал, что предпринятые шаги соответствуют международному праву и являются легитимными.

«Этот процесс также положительно повлиял на переговоры по мирному соглашению. После антитеррористических мероприятий 2023 года тема Карабаха, которую Армения долгое время пыталась продвигать в переговорном процессе, была полностью удалена со стола переговоров. А вывод российских миротворцев из региона на фоне новых реалий, за полтора года до истечения их мандата, дал дополнительный импульс мирному процессу», — подчеркнул Байрамов.

