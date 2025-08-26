Саудовская Аравия и Катар готовы помочь боевикам «Хезболлы»

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Томас Баррак заявил, что Саудовская Аравия и Катар готовы инвестировать в Южный Ливан для создания рабочих мест для боевиков «Хезболлы» и их сторонников при условии разоружения организации.

Об этом сообщает Ynet.

«Около 40 000 жителей получают зарплату от Ирана за участие в боевых действиях. Как поступить с ними? Мы должны им помочь. Страны Персидского залива, США и Ливан будут работать над созданием экономического форума, который принесет им доход», — заявил Баррак.