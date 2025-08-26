USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Саудовская Аравия и Катар готовы помочь боевикам «Хезболлы»

20:04 604

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Томас Баррак заявил, что Саудовская Аравия и Катар готовы инвестировать в Южный Ливан для создания рабочих мест для боевиков «Хезболлы» и их сторонников при условии разоружения организации.

Об этом сообщает Ynet.

«Около 40 000 жителей получают зарплату от Ирана за участие в боевых действиях. Как поступить с ними? Мы должны им помочь. Страны Персидского залива, США и Ливан будут работать над созданием экономического форума, который принесет им доход», — заявил Баррак.

Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
21:04 248
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
20:49 382
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации
19:11 1798
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий, все еще актуально
14:55 3901
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
19:56 1249
Ветеранов и инвалидов Карабахской войны приняли… и снова в строй!
Ветеранов и инвалидов Карабахской войны приняли… и снова в строй! наш комментарий
19:42 1546
Дезертирство в Украине: открыто сотни тысяч дел
Дезертирство в Украине: открыто сотни тысяч дел
19:38 1449
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
18:46 1862
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
14:41 3328
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
19:03 3555
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 3743

ЭТО ВАЖНО

