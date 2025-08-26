Представители западных стран якобы предлагали властям Грузии оружие в обмен на открытие «второго фронта» против России. Об этом сообщил мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«В кабинете премьера были прямые угрозы, шантаж и оскорбления, чтобы страна открыла второй фронт. Обещали помощь и военную технику», — заявил Каладзе. По его словам, при необходимости власти готовы раскрыть детали переговоров, но пока считают нужным оставить это без огласки.

25 февраля 2022 года тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России, ссылаясь на национальные интересы. В начале марта прошлого года Украина отозвала своего посла из Тбилиси, а оппозиция в Грузии критиковала правительство за возможное сотрудничество с РФ.