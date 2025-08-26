Польша развернулась против Украины

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что с 1 октября 2025 года новый президент страны Кароль Навроцкий фактически прекратил финансирование украинского доступа к спутниковому интернету Starlink. «Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине потому, что де-факто именно это означает его вето на Закон о помощи гражданам Украины, - написал Гавковский в сети X. — Это конец интернета Starlink, предоставленного Польшей воюющей Украине. Это также конец поддержки хранения данных украинской администрации в безопасных центрах». По словам министра, данное решение стало «подарком для российских войск», поскольку именно через Starlink украинские военные координируют значительную часть фронтовых операций.

Напомним, что Украина активно использует спутниковый интернет Starlink как на линии фронта, так и в государственном управлении. На протяжении нескольких лет Польша оплачивала эту услугу, тратя на нее ежегодно около 50 миллионов долларов. Однако уже на следующий день глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий опроверг заявление Гавковского, подчеркнув, что финансирование Starlink продолжится в иной юридической форме. О том, почему Польша так резко корректирует политику в отношении Украины, haqqin.az побеседовал с бывшим послом Польши в Беларуси, президентом Фонда Центра стратегического анализа Витольдом Юрашем.

- С начала войны Польша выделила Украине помощь в размере почти 5 процентов своего ВВП, из которых 85 процентов пошли на поддержку беженцев. Польша первой из стран Запада начала масштабные поставки Украине тяжелого вооружения и приняла наибольшее число украинских переселенцев. Почему же сегодня Варшава решила свернуть эту помощь? - В этой трансформации несколько ключевых моментов. Прежде всего, хочу подчеркнуть: интернет для Украины все же будет финансироваться. Президент Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинцам, но одновременно заявил, что оплата Starlink продолжится на основании других правовых механизмов. В то же время президент прекратил выплаты ежемесячных пособий в 200 долларов каждому ребенку из украинских семей беженцев. Навроцкого возмутил тот факт, что пособия получали даже те украинцы, которые в Польше не работают. Теперь помощь планируется предоставлять только работающим. В целом же настроение в польском обществе действительно изменилось, а уровень поддержки Украины - снизился. - В чем причина? - Их две. Первая — это внутриполитическая борьба. В Польше доминируют правые партии - «Справедливость», «Гражданская платформа» и крайне правая «Конфедерация». Все они демонстрируют предвзятое отношение к мигрантам. У этих польских политиков нет ни интеллектуальной глубины, ни моральной устойчивости, чтобы вести за собой общество. Все строго наоборот – они сами идут за настроениями толпы, борясь за крайне правый электорат. Это касается не только отношения к Украине. К примеру, такой деликатный вопрос, как легимитация абортов, превращен в оружие политической борьбы. Казалось бы, есть левый избиратель, но партии словно не замечают его. Вторая причина — попытка использовать исторические травмы. Речь идет о Волынской трагедии 1942–1943 годов, когда боевики ОУН-УПА уничтожили до 100 тысяч поляков. В Польше это событие называют Волынской резней. Крайне правые политики искусно манипулируют этой темой, превращая ее в аргумент против современной Украины. Во время нынешней российской-украинской войны Польша передала Киеву до 400 танков, артиллерию, приняла миллионы беженцев. Но при этом в Украине по-прежнему стоят памятники Степану Бандере и Юрию Шухевичу — политическим фигурам, ответственным за массовые убийства поляков. Украинская элита недооценивает чувствительность этих тем для поляков, а польские политики тем временем подыгрывают крайне правым настроениям. В результате из состояния сверхпроукраинского польское общество перешло в противоположную крайность — антиукраинскую. Ничего не поделаешь, такова наша национальная черта: мы не умеем удерживать равновесие. Я предупреждал еще в самом начале войны: если мы продолжим в таком духе, то через три года у нас начнется антиукраинская истерия. Так и случилось.