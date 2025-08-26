Саргсян рассказал, как просил купить «Электросети Армении»

Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что в прошлом просил бизнесмена Самвела Карапетяна приобрести компанию «Электросети Армении», которую нынешние власти хотят национализировать.

По его словам, тогда был нужен человек, готовый заботиться о компании и инвестировать без стремления к прибыли. Саргсян отметил, что до конца его президентского срока в 2018 году Карапетян действовал именно так, и, по его мнению, это продолжалось и после 2018 года.

Экс-президент негативно относится к национализации и не исключает, что одной из причин может быть подготовка к парламентским выборам 2026 года.