Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Саргсян рассказал, как просил купить «Электросети Армении»

Саргсян рассказал, как просил купить «Электросети Армении»

Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что в прошлом просил бизнесмена Самвела Карапетяна приобрести компанию «Электросети Армении», которую нынешние власти хотят национализировать.

По его словам, тогда был нужен человек, готовый заботиться о компании и инвестировать без стремления к прибыли. Саргсян отметил, что до конца его президентского срока в 2018 году Карапетян действовал именно так, и, по его мнению, это продолжалось и после 2018 года.

Экс-президент негативно относится к национализации и не исключает, что одной из причин может быть подготовка к парламентским выборам 2026 года.

Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий, все еще актуально
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Ветеранов и инвалидов Карабахской войны приняли… и снова в строй!
Ветеранов и инвалидов Карабахской войны приняли… и снова в строй! наш комментарий
Дезертирство в Украине: открыто сотни тысяч дел
Дезертирство в Украине: открыто сотни тысяч дел
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы, все еще актуально
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
