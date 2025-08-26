Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?

США планируют участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности. В Вашингтоне предлагают помощь в разведке и защите украинского неба.

Неназванные источники издания сообщили, что американские чиновники на прошлой неделе пообещали европейским участвовать в "координации" гарантий безопасности для Украины после завершения войны с Россией.

В частности, чиновники США заявили о готовности предоставить "стратегические возможности", в том числе разведку и наблюдение, заняться командованием и управлением, а также помочь системами ПВО для поддержки любой европейской миссии в Украине.

Чиновники уточнили, что послевоенная поддержка предполагает участие американских самолетов, логистику и наземные радары для поддержки европейской миссии и системы ПВО Украины.

Как пишет FT, США смогут использовать свои ресурсы разведки, наблюдения и управления для спутникового контроля за соблюдением перемирия и скоординированной работы западных войск на территории Украины.

Чиновники также предупредили, что реализация такого предложения зависит от обязательств европейских столиц развернуть десятки тысяч войск в Украине. По их словам, предложение все еще может быть отозвано.

В Пентагоне, комментируя такие слухи, рассказали изданию, что меры "находятся на стадии предварительного рассмотрения, и Министерство обороны не будет комментировать предварительные вопросы".