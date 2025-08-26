Лукашенко просит Трампа

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Беларусь ведет переговоры с американскими дипломатами по освобождению Минском «большого числа» заключенных. Взамен президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у американского коллеги Дональда Трампа смягчить санкции.

Минск рассчитывает на снятие санкций с авиакомпании «Белавиа» и производителя калийных удобрений «Беларуськалий». По словам собеседника газеты, Лукашенко стремится «вырваться из изоляции» и наладить отношения с американским президентом.

15 августа Александр Лукашенко и Дональд Трамп поговорили по телефону. Стороны обсудили освобождение 1,3 тыс. заключенных.

В июне белорусские власти помиловали 14 человек. Среди них — оппозиционный политик Сергей Тихановский, арестованный в 2020 году за организацию массовых беспорядков. Решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.