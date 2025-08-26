USD 1.7000
Лукашенко просит Трампа

21:04 261

Беларусь ведет переговоры с американскими дипломатами по освобождению Минском «большого числа» заключенных. Взамен президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у американского коллеги Дональда Трампа смягчить санкции.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Минск рассчитывает на снятие санкций с авиакомпании «Белавиа» и производителя калийных удобрений «Беларуськалий». По словам собеседника газеты, Лукашенко стремится «вырваться из изоляции» и наладить отношения с американским президентом.

15 августа Александр Лукашенко и Дональд Трамп поговорили по телефону. Стороны обсудили освобождение 1,3 тыс. заключенных.

В июне белорусские власти помиловали 14 человек. Среди них — оппозиционный политик Сергей Тихановский, арестованный в 2020 году за организацию массовых беспорядков. Решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Ветеранов и инвалидов Карабахской войны приняли… и снова в строй!
Дезертирство в Украине: открыто сотни тысяч дел
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
С готовностью пожимать руки диктаторам
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
