Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины

США больше не будут участвовать в финансировании Украины, но продолжат прикладывать усилия для прекращения боевых действий, а оружие будет поставляться за счет стран НАТО, заявил американский лидер Дональд Трамп на заседании правительства. 

«Я хочу подчеркнуть, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну. Мы продаем ракеты и военное оборудование на миллионы, а в конечном итоге — на миллиарды долларов странам НАТО, с которыми у меня очень дружеские отношения, и у нас отличные связи», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что теперь расходы за конфликт в Украине полностью легли на союзников по НАТО. «То есть они финансируют всю войну, а мы ничего не финансируем. Я считаю, что это важный момент, потому что многие этого не понимают», — добавил он.

По словам американского президента, Соединенные Штаты продолжат продавать союзникам военную технику, включая комплексы Patriot, а оборонные заводы - «удваивать и утраивать» объемы производства. Трамп считает, что американская продукция остается «лучшей в мире», и именно поэтому ее предпочитают европейские партнеры.

О том, что США и другие страны НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев, Трамп объявил в июле. Координацией этих поставок, по словам американского президента, занимаются сами страны-члены НАТО и постпред США при альянсе. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом 18 августа поблагодарил Европу за возможность закупать американское оружие через НАТО. Он также заявил, что рассматривает это как часть гарантий безопасности.

