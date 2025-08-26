Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию

Индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, частично принадлежащая России и попавшая под санкции, сменила генерального директора, сообщают СМИ.
На фоне растущих операционных трудностей компанию возглавил ветеран отрасли Теймур Абаскулиев, ранее занимавший пост финансового директора SOCAR. Он приступит к своим обязанностям в сентябре.
Экс-глава Nayara Алессандро дес Доридес ушел в отставку в июле после включения компании в черный список ЕС в рамках последнего пакета санкций против России.