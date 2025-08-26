USD 1.7000
По инициативе Министерства молодежи и спорта в парках Баку проводятся ежедневные утренние тренировки.

В Парке офицеров, Центральном парке и в парке Деде Горгуд под руководством профессиональных специалистов любой желающий может заняться гимнастикой, йогой и тай-чи.

Основная цель — придать горожанам заряд бодрости на целый день, популяризировать здоровый образ жизни, сделать спорт частью повседневной жизни и расширить возможности для активного отдыха на свежем воздухе. В утренней зарядке могут принять участие люди разных возрастных групп.

Занятия проводятся шесть дней в неделю с 7:00 до 8:00. Регистрация и оплата не требуются.

В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
22:18 477
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
22:04 967
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
21:43 1538
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
21:31 2081
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
21:26 1196
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
20:35 2478
Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
21:04 2007
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине? обновлено 21:17
21:17 1397
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации
19:11 2586
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий, все еще актуально
14:55 4388
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
19:56 2078
