Бесплатные утренние тренировки в парках Баку

По инициативе Министерства молодежи и спорта в парках Баку проводятся ежедневные утренние тренировки.

В Парке офицеров, Центральном парке и в парке Деде Горгуд под руководством профессиональных специалистов любой желающий может заняться гимнастикой, йогой и тай-чи.

Основная цель — придать горожанам заряд бодрости на целый день, популяризировать здоровый образ жизни, сделать спорт частью повседневной жизни и расширить возможности для активного отдыха на свежем воздухе. В утренней зарядке могут принять участие люди разных возрастных групп.

Занятия проводятся шесть дней в неделю с 7:00 до 8:00. Регистрация и оплата не требуются.