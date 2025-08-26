USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Украина разрешила мужчинам 18–22 лет свободно покидать страну

21:48 896

Украинским мужчинам в возрасте до 22 лет разрешили выезд за границу. Соответствующее постановление приняло правительство. Об этом объявила премьер-министр Юлия Свириденко, отметив согласование с военным командованием.

"Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста", - добавила премьер.

Глава правительства уточнила, что такое решение касается и тех граждан, которые оказались за границей. "Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - добавила она.

В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
22:18 477
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
22:04 968
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
21:43 1540
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
21:31 2084
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
21:26 1197
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
20:35 2480
Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
21:04 2008
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине? обновлено 21:17
21:17 1397
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации
19:11 2586
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий, все еще актуально
14:55 4389
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
19:56 2080

