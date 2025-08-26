Украина разрешила мужчинам 18–22 лет свободно покидать страну

Украинским мужчинам в возрасте до 22 лет разрешили выезд за границу. Соответствующее постановление приняло правительство. Об этом объявила премьер-министр Юлия Свириденко, отметив согласование с военным командованием.

"Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста", - добавила премьер.

Глава правительства уточнила, что такое решение касается и тех граждан, которые оказались за границей. "Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - добавила она.