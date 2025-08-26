Зеленский и Путин могут встретиться в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе запланированы дипломатические контакты с Турцией, странами Персидского залива и рядом европейских государств.

По его словам, эти страны рассматриваются как потенциальные площадки для будущих прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к завершению войны и активно готовится к диалогу. При этом он отметил, что ключевым фактором остается позиция мировых лидеров, прежде всего США, чья воля может стать решающей для давления на Россию и запуска реального мирного процесса.