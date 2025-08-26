USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Зеленский и Путин могут встретиться в Турции

22:04 969

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе запланированы дипломатические контакты с Турцией, странами Персидского залива и рядом европейских государств.

По его словам, эти страны рассматриваются как потенциальные площадки для будущих прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к завершению войны и активно готовится к диалогу. При этом он отметил, что ключевым фактором остается позиция мировых лидеров, прежде всего США, чья воля может стать решающей для давления на Россию и запуска реального мирного процесса.

В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
22:18 478
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
22:04 970
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
21:43 1542
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
21:31 2088
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
21:26 1197
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
20:35 2480
Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
21:04 2010
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине? обновлено 21:17
21:17 1398
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации
19:11 2586
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий, все еще актуально
14:55 4389
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
19:56 2080

ЭТО ВАЖНО

В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
22:18 478
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
22:04 970
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
21:43 1542
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
21:31 2088
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
21:26 1197
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
20:35 2480
Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
21:04 2010
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине? обновлено 21:17
21:17 1398
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации
19:11 2586
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий, все еще актуально
14:55 4389
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
19:56 2080
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться