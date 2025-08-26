В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности

«Это фундаментально. Для нас это то, что на самом деле будет вкладом в будущую стабильную архитектуру безопасности, и не только в Европе, потому что безопасность и Европы, и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязаны», — сказал он.

Сибига отметил, что для Украины важно добиться быстрых результатов в подготовке гарантий безопасности. По его словам, этот процесс имеет несколько составляющих, прежде всего военную, политико-дипломатическую и юридическую. Для работы над ними после саммита в Белом доме были сформированы соответствующие переговорные группы, прошло несколько их встреч, уточнил глава украинского МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что «оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время». Как сообщало «Суспiльне», в нее входят поставки вооружений, обмен разведданными, финансовая поддержка армии, обучение ВСУ.