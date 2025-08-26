USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности

Гарантии безопасности для Украины должны иметь юридически обязывающий характер, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

«Это фундаментально. Для нас это то, что на самом деле будет вкладом в будущую стабильную архитектуру безопасности, и не только в Европе, потому что безопасность и Европы, и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязаны», — сказал он.

Сибига отметил, что для Украины важно добиться быстрых результатов в подготовке гарантий безопасности. По его словам, этот процесс имеет несколько составляющих, прежде всего военную, политико-дипломатическую и юридическую. Для работы над ними после саммита в Белом доме были сформированы соответствующие переговорные группы, прошло несколько их встреч, уточнил глава украинского МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что «оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время». Как сообщало «Суспiльне», в нее входят поставки вооружений, обмен разведданными, финансовая поддержка армии, обучение ВСУ.

