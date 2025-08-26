Макрон назвал обвинения Нетаньяху «оскорблением всей Франции»

Президент Франции Эммануэль Макрон в письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху назвал "оскорблением всей Франции" обвинения в разжигании антисемитизма, которые прозвучали после обещания Парижа признать Палестину, сообщает Le Monde.

Макрон раскритиковал публикацию письма Нетаньяху до того, как он сам его получил, и обвинил израильского премьера в политическом манипулировании понятием антисемитизма. Он подчеркнул усилия Франции по защите евреев и приверженность безопасности Израиля, назвав обвинения в бездействии неприемлемыми.

Президент отметил, что память о Холокосте не оправдывает политику Израиля в Газе и на других палестинских территориях. Он назвал ситуацию "гуманитарной катастрофой" и предупредил о долгосрочных последствиях для региона и международной безопасности.

Макрон также предложил Нетаньяху работать с международными партнерами над достижением мира на основе принципа двух государств и призвал прекратить реколонизацию Западного берега.