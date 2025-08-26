USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Макрон назвал обвинения Нетаньяху «оскорблением всей Франции»

22:29 447

Президент Франции Эммануэль Макрон в письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху назвал "оскорблением всей Франции" обвинения в разжигании антисемитизма, которые прозвучали после обещания Парижа признать Палестину, сообщает Le Monde.

Макрон раскритиковал публикацию письма Нетаньяху до того, как он сам его получил, и обвинил израильского премьера в политическом манипулировании понятием антисемитизма. Он подчеркнул усилия Франции по защите евреев и приверженность безопасности Израиля, назвав обвинения в бездействии неприемлемыми.

Президент отметил, что память о Холокосте не оправдывает политику Израиля в Газе и на других палестинских территориях. Он назвал ситуацию "гуманитарной катастрофой" и предупредил о долгосрочных последствиях для региона и международной безопасности.

Макрон также предложил Нетаньяху работать с международными партнерами над достижением мира на основе принципа двух государств и призвал прекратить реколонизацию Западного берега.

В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
22:18 481
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
22:04 976
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
21:43 1544
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
21:31 2096
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
21:26 1198
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
20:35 2482
Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
21:04 2011
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине? обновлено 21:17
21:17 1399
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации
19:11 2588
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий, все еще актуально
14:55 4391
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
Байрамов: Вывод российских миротворцев ускорил мирный процесс
19:56 2080

