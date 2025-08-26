USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном

26 августа 2025, 23:03 1468

Администрация США ожидает, что окончательный мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан и ратифицирован к концу 2026 года.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что достигнутые 8 августа в Вашингтоне соглашения стали одной из крупнейших попыток США укрепить влияние на постсоветском пространстве и опровергают версию о том, что администрация Дональда Трампа «стремится передать Кремлю сферу влияния».

В публикации Foreign Policy говорится, что рамочное соглашение между Азербайджаном и Арменией открывает путь к окончательному миру, восстановлению границ, нормализации дипломатических отношений и открытию торговых маршрутов в Южном Кавказе. Оно также предусматривает экономические и инфраструктурные проекты, включая развитие транзитного коридора и инвестиции в региональную энергетику и транспорт.

В то же время сохраняются риски: недоверие между странами и возможное противодействие России и Ирана, которые традиционно доминировали в регионе.

