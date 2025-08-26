США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года

Американская сторона на этой неделе проводит встречи для решения ряда международных конфликтов, в том числе украинского, заявил во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"У нас на этой неделе встречи по всем трем конфликтам", - сказал Уиткофф, упомянув конфликт между Украиной и Россией, Израилем и ХАМАС, а также иранскую тему.

"Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", - добавил он.

Позже президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что надеется, что конфликты в Украине и в Газе "удастся быстро урегулировать".