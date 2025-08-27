USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Трамп может ввести санкции и против Украины

новость дополнена
00:21 945

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений по российско-украинской войне. В частности, он заговорил о возможности введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины.

"Зеленский тоже не совсем невинен. Для танго нужны двое", – сказал он во время общения с журналистами, добавив, что сейчас у него хорошие отношения с украинским президентом.

По словам американского лидера, он будет добиваться встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

"Мне нужно добиться их обоих одновременно вместе. Но я хочу, чтобы все закончилось. У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну", – подчеркнул Трамп.

Президент США надеется урегулировать войну РФ против Украины "очень быстро": "Никаких окончательных выводов нет, но, надеюсь, мы очень быстро разрешим проблемы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией".

В то же время Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать поставки вооружений союзникам по НАТО, которые поставляют военную помощь Украине.

При этом, когда журналист уточнил, что в России заявляют, что Путин не подпишет соглашение с Зеленским, поскольку считает его "нелегитимным", американский лидер сказал: "Неважно, что они говорят. Это все чепуха. Все просто строят из себя".

Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 946
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 636
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
26 августа 2025, 23:03 1470
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
26 августа 2025, 22:18 1221
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
26 августа 2025, 22:04 1936
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
26 августа 2025, 21:43 2897
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
26 августа 2025, 21:31 3598
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
26 августа 2025, 21:26 1829
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
26 августа 2025, 20:35 3523
Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
26 августа 2025, 21:04 2976
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине? обновлено 21:17
26 августа 2025, 21:17 1881

ЭТО ВАЖНО

Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 946
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 636
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
26 августа 2025, 23:03 1470
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
26 августа 2025, 22:18 1221
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
26 августа 2025, 22:04 1936
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
26 августа 2025, 21:43 2897
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
26 августа 2025, 21:31 3598
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
26 августа 2025, 21:26 1829
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
26 августа 2025, 20:35 3523
Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
26 августа 2025, 21:04 2976
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине? обновлено 21:17
26 августа 2025, 21:17 1881
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться