Трамп может ввести санкции и против Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений по российско-украинской войне. В частности, он заговорил о возможности введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины.

"Зеленский тоже не совсем невинен. Для танго нужны двое", – сказал он во время общения с журналистами, добавив, что сейчас у него хорошие отношения с украинским президентом.

По словам американского лидера, он будет добиваться встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

"Мне нужно добиться их обоих одновременно вместе. Но я хочу, чтобы все закончилось. У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну", – подчеркнул Трамп.

Президент США надеется урегулировать войну РФ против Украины "очень быстро": "Никаких окончательных выводов нет, но, надеюсь, мы очень быстро разрешим проблемы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией".

В то же время Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать поставки вооружений союзникам по НАТО, которые поставляют военную помощь Украине.

При этом, когда журналист уточнил, что в России заявляют, что Путин не подпишет соглашение с Зеленским, поскольку считает его "нелегитимным", американский лидер сказал: "Неважно, что они говорят. Это все чепуха. Все просто строят из себя".