Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Иран требует гарантий для возобновления переговоров

26 августа 2025, 23:47 298

Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Вашингтоном по ядерному досье, если будет уверен, что нападение на исламскую республику со стороны США и Израиля не повторится.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью газете Asharq Al Awsat.

"Мы готовы вести непрямые переговоры с Соединенными Штатами, если американцы заверят нас в том, что не будут начинать никаких военных действий в ходе этих переговоров. Мы должны получить гарантии того, что это будут честные и справедливые переговоры, отвечающие интересам обеих сторон и основанные на взаимной выгоде", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, американская атака на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане не повлияла на позицию Ирана, который продолжает отстаивать право на обогащение урана на своей территории. "Переговоры были в самом разгаре, когда Израиль напал на нас, после чего к нему присоединилась Америка. Поэтому любые новые переговоры, если они состоятся, определенно не будут похожи на предыдущие", - добавил Аракчи.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 950
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 636
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
26 августа 2025, 23:03 1473
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
26 августа 2025, 22:18 1221
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
26 августа 2025, 22:04 1938
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
26 августа 2025, 21:43 2898
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
26 августа 2025, 21:31 3600
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
26 августа 2025, 21:26 1829
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
26 августа 2025, 20:35 3525
Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
26 августа 2025, 21:04 2976
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине? обновлено 21:17
26 августа 2025, 21:17 1881

