Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Казахстанский «Кайрат» впервые в основной стадии Лиги чемпионов

Отдел спорта
00:02 517

Впервые в своей истории алматинский футбольный клуб «Кайрат» пробился в основную стадию Лиги чемпионов.

Казахи в раунде плей-офф в серии пенальти прошли шотландский «Селтик» (0:0, 0:0, 3:2 - по пенальти). «Кайрат» стартовал с 1-го квалификационного раунда и до шотландцев поочередно прошел словенскую «Олимпию» (1:1, 2:0), финский КуПС (0:2, 3:0) и словацкий «Слован» (1:0, 0:1, 4:3 - по пенальти).

Как известно, в среду открыть двери в основную стадию Лиги чемпионов может и чемпион Азербайджана «Карабах». На выезде агдамцы обыграли венгерский «Ференцварош» со счетом 3:1.

Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 953
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 637
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
26 августа 2025, 23:03 1476
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
26 августа 2025, 22:18 1223
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
26 августа 2025, 22:04 1941
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
26 августа 2025, 21:43 2900
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
26 августа 2025, 21:31 3603
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
26 августа 2025, 21:26 1829
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
26 августа 2025, 20:35 3530
Лукашенко просит Трампа
Лукашенко просит Трампа
26 августа 2025, 21:04 2978
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?
Какие гарантии безопасности США предлагают Украине? обновлено 21:17
26 августа 2025, 21:17 1881

