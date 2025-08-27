Казахстанский «Кайрат» впервые в основной стадии Лиги чемпионов

Впервые в своей истории алматинский футбольный клуб «Кайрат» пробился в основную стадию Лиги чемпионов.

Казахи в раунде плей-офф в серии пенальти прошли шотландский «Селтик» (0:0, 0:0, 3:2 - по пенальти). «Кайрат» стартовал с 1-го квалификационного раунда и до шотландцев поочередно прошел словенскую «Олимпию» (1:1, 2:0), финский КуПС (0:2, 3:0) и словацкий «Слован» (1:0, 0:1, 4:3 - по пенальти).

Как известно, в среду открыть двери в основную стадию Лиги чемпионов может и чемпион Азербайджана «Карабах». На выезде агдамцы обыграли венгерский «Ференцварош» со счетом 3:1.