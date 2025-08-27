Бессент: доходы США от пошлин могут достичь $1 трлн

Поступления в бюджет Соединенных Штатов за счет взимания импортных пошлин могут приблизиться к $1 трлн к концу года. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент.

"Министерство финансов получает рекордные доходы от пошлин, которые, как я уже говорил, составят $300 млрд в год", - сказал он, выступая на очередном заседании кабинета под председательством президента США Дональда Трампа.

"Вы упрекаете меня за то, что я говорю, что эта сумма слишком маленькая, и, как обычно, вы правы. С июля по август мы наблюдали значительный скачок, и я думаю, что с августа по сентябрь мы увидим еще больший скачок. Поэтому я думаю, что мы можем превысить половину триллиона и, может быть, приблизиться к одному триллиону долларов", - указал глава Минфина.

Бессент обратил внимание на сокращение дефицита федерального бюджета с начала президентского срока Трампа. "Эта администрация, ваша администрация, значительно сократила дефицит бюджета", - сказал министр. "В среднем дефицит бюджета в течение этого [президентского] срока на 26% меньше, чем за последние 12 месяцев при [предыдущем президенте США Джо] Байдене", - добавил он.

В конце июля министр торговли Говард Латник заявил, что за 10 лет США могут получить порядка $7 трлн в виде доходов от взимания таможенных пошлин.