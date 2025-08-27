USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Сильное землетрясение на Каспии

обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 2806

Республиканский центр сейсмологической службы НАН Азербайджана распространил информацию о сильном землетрясении в Дагестане.

В сообщении отмечается, что землетрясение имело магнитуду 5,3, очаг находился на глубине 66 километров. По данным центра, толчки ощущались на уровне 3–4 баллов.

Природное явление ощущалось в ряде городов и районов Азербайджана, включая Губу, Хыналыг, Кусар, Баку, Сумгаит и другие населенные пункты.

По информации российских пабликов, в Махачкале жители выбежали на улицу, почувствовав подземные толчки.

*** 00:40

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 6,0. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки произошли в 00:33 по бакинскому времени в 50 км к северо-северо-западу от Дербента, очаг находился на глубине 11 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде регионов Азербайджана.

Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 321
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 2807
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 1895
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 867
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
26 августа 2025, 23:03 2093
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
26 августа 2025, 22:18 1493
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
26 августа 2025, 22:04 2288
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
26 августа 2025, 21:43 3491
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
26 августа 2025, 21:31 4326
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
26 августа 2025, 21:26 2071
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
26 августа 2025, 20:35 4107

