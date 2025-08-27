Сильное землетрясение на Каспии

По информации российских пабликов, в Махачкале жители выбежали на улицу, почувствовав подземные толчки.

Природное явление ощущалось в ряде городов и районов Азербайджана, включая Губу, Хыналыг, Кусар, Баку, Сумгаит и другие населенные пункты.

В сообщении отмечается, что землетрясение имело магнитуду 5,3, очаг находился на глубине 66 километров. По данным центра, толчки ощущались на уровне 3–4 баллов.

*** 00:40

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 6,0. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки произошли в 00:33 по бакинскому времени в 50 км к северо-северо-западу от Дербента, очаг находился на глубине 11 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде регионов Азербайджана.