Лула: война в Украине близка к завершению

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что война России против Украины должна скоро завершиться. Заявление главы бразильского государства приводит Rai News.

Лула раскритиковал решение Евросоюза выделить 800 миллиардов евро на перевооружение стран-членов блока. «Когда нужны деньги, чтобы бороться с голодом и сохранять леса, эти ресурсы должны идти на другие цели», — отметил он.

По словам Лулы да Силвы, главная забота международных лидеров заключается в том, кто будет нести «долг войны» в Восточной Европе. «Все знают, что эта война подходит к концу. Я думаю, что и президент Путин, и Зеленский знают, до чего дойдет этот конфликт, так же как и Европа и Трамп. Они просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании», — подчеркнул бразильский лидер.