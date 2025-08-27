Тайные переговоры Exxon с «Роснефтью»

Американская нефтяная компания Exxon провела закрытые переговоры с «Роснефтью» о возможном возвращении к сахалинскому проекту, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что в этом году состоялись секретные переговоры между Exxon и «Роснефтью» о возможном возвращении американской компании к сахалинскому проекту.

В обсуждениях со стороны Exxon участвовал старший вице-президент Нил Чепмен. Он встречался в Дохе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Высокопоставленный представитель американской администрации отметил, что Exxon обратилась к правительству США за поддержкой в случае возвращения и получила положительный сигнал.

По словам других собеседников, возвращение Exxon на Сахалин зависит от условий Москвы, и компания рассчитывает компенсировать убытки от ухода.

Несмотря на напряженность после вторжения России в Украину, Exxon поддерживала контакты с «Роснефтью» на протяжении всей войны, утверждают источники.

Один из собеседников добавил, что «Роснефть» заинтересована в капитале, технологиях и управленческом опыте Exxon.

Ранее агентство Reuters сообщало, что возвращение Exxon в Россию было одной из тем встречи Путина и Трампа на Аляске.