Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Тайные переговоры Exxon с «Роснефтью»

01:50 246

Американская нефтяная компания Exxon провела закрытые переговоры с «Роснефтью» о возможном возвращении к сахалинскому проекту, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что в этом году состоялись секретные переговоры между Exxon и «Роснефтью» о возможном возвращении американской компании к сахалинскому проекту.

В обсуждениях со стороны Exxon участвовал старший вице-президент Нил Чепмен. Он встречался в Дохе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Высокопоставленный представитель американской администрации отметил, что Exxon обратилась к правительству США за поддержкой в случае возвращения и получила положительный сигнал.

По словам других собеседников, возвращение Exxon на Сахалин зависит от условий Москвы, и компания рассчитывает компенсировать убытки от ухода.

Несмотря на напряженность после вторжения России в Украину, Exxon поддерживала контакты с «Роснефтью» на протяжении всей войны, утверждают источники.

Один из собеседников добавил, что «Роснефть» заинтересована в капитале, технологиях и управленческом опыте Exxon.

Ранее агентство Reuters сообщало, что возвращение Exxon в Россию было одной из тем встречи Путина и Трампа на Аляске.

Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 325
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 2810
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 1895
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 867
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
26 августа 2025, 23:03 2095
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
26 августа 2025, 22:18 1494
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
26 августа 2025, 22:04 2289
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку ФОТО
26 августа 2025, 21:43 3493
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
26 августа 2025, 21:31 4328
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
26 августа 2025, 21:26 2071
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем
26 августа 2025, 20:35 4108

