Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Летнее наступление России в Украине провалилось

Хотя темпы продвижения войск РФ в Украине стали самыми высокими с ноября прошлого года, за три летних месяца они захватили лишь 0,3% украинской территории — около 1800 кв. км. Большинство целей, поставленных Москвой на кампанию с апреля по август 2025 года, не были достигнуты, пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Покровск остался неподконтрольным, «буферная зона» на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине не создана, линия фронта в Запорожье и Херсонщине заморожена. С точки зрения экспертов, летнее наступление России оказалось полной неудачей, и Кремль фактически отказался от своих планов.

Сильное землетрясение на Каспии
Трамп может ввести санкции и против Украины
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
Белый дом ждет подписания мирного договора между Алиевым и Пашиняном
В Украине объяснили, какими должны быть гарантии безопасности
Зеленский и Путин могут встретиться в Турции
Бесплатные утренние тренировки в парках Баку
Бывший финдиректор SOCAR возглавил российско-индийскую нефтекомпанию
Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины
Польша развернулась против Украины
