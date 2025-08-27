Летнее наступление России в Украине провалилось

Хотя темпы продвижения войск РФ в Украине стали самыми высокими с ноября прошлого года, за три летних месяца они захватили лишь 0,3% украинской территории — около 1800 кв. км. Большинство целей, поставленных Москвой на кампанию с апреля по август 2025 года, не были достигнуты, пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Покровск остался неподконтрольным, «буферная зона» на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине не создана, линия фронта в Запорожье и Херсонщине заморожена. С точки зрения экспертов, летнее наступление России оказалось полной неудачей, и Кремль фактически отказался от своих планов.