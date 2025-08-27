«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов

USD 1.7000
Отдел спорта
Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и чемпионом Венгрии «Ференцварошем».

В первой игре в Будапеште подопечные Гурбана Гурбанова победили со счетом 3:1.

Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Франции во главе с известным рефери Клеманом Тюрпеном.

«Карабах» имеет прекрасную возможность во второй раз в своей истории и истории азербайджанского футбола пробиться в основную стадию Лиги чемпионов. В первый раз это было восемь лет назад.

32 из 36 участников уже известны. Накануне ряды пополнили казахстанский «Кайрат», кипрский «Пафос» и норвежский «Буде-Глимт». В среду определятся последние четыре команды, которым доведется выступить в осенне-зимней стадии Лиги чемпионов.

Проигравший же в паре «Карабах» - «Ференцварош» сыграет в основной стадии Лиги Европы.

Накануне «Карабах» объявил о подписании еще одного иностранного футболиста. С колумбийцем Камило Дураном подписан 3-летний контракт. 23-летний футболист, успевший, помимо Колумбии, поиграть в Бразилии и Португалии, может играть как в нападении, так и на флангах полузащиты. Это уже шестой легионер, приглашенный «Карабахом» этим летом.

