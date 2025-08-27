Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Посол Израиля встречает меня с двумя значками на лацкане пиджака: один с флажками Азербайджана и Израиля, а второй символизирует память о заложниках, удерживаемых ХАМАС. «Я хочу преподнести Вам небольшой подарок», - улыбается посол. И уверенно снимает «фрачник» с флажками Азербайджана и Израиля. «Большая честь получить этот символ из ваших рук», - обращаюсь к послу. А что касается второго, говорю послу, то мы молимся за скорейшее спасение и избавление еврейских заложников. Как и за достижение мира и спокойствия на всем Ближнем Востоке! На сей раз приходится работать почти как в полевых условиях – с одной камерой в рабочем кабинете посла. Этого требуют беспрецедентные меры безопасности – ведь Израиль по-прежнему живет и развивается в условиях военного времени. Читателям haqqin.az была представлена видеоверсия нашего интервью с прибывшим в Баку новым чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом. Представляем вашему вниманию печатную версию интервью.

- Господин посол, благодарю за возможность встретиться с Вами. Поскольку это первое интервью, которое Вы даете азербайджанским СМИ, хотел бы в начале нашего разговора подчеркнуть значимость этого факта. Вы прекрасно знакомы с постсоветским пространством, поскольку долгие годы курировали регион Евразии в МИД Израиля и возглавляли дипломатическую миссию в России. Ваше назначение в Азербайджан совпало с усилением роли Израиля на Южном Кавказе, а также в Центральной и Малой Азии. Каким Вы видите дальнейшее участие Израиля в процессах, происходящих в регионе? - Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за визит. Добро пожаловать в посольство Государства Израиль! Для меня честь принимать Вас и именно Вам дать первое интервью в качестве посла. Я прибыл в Азербайджан около месяца назад. Для меня это второй срок службы в вашей стране, и я искренне рад сюда вернуться. За десять лет моего отсутствия Баку сильно изменился, город стал еще более впечатляющим. Это большая честь - вновь работать в Вашей стране и вносить вклад в развитие отношений между Израилем и Азербайджаном. Как Вы отметили, я не понаслышке знаком с регионом: ранее работал в России, курировал Евразию и Кавказ, сотрудничал со странами Центральной Азии. Уверен, что Израиль может и должен играть значимую роль в региональных процессах. Тем более, что направлений сотрудничества немало: бизнес, сельское хозяйство, водные ресурсы, где у Израиля есть уникальные технологии, ведь в регионе остро ощущается нехватка воды, и наш опыт может быть крайне полезен. Кроме того, мы обладаем большим опытом в сфере инфраструктуры и коммуникаций, который также может быть востребован. Сегодня мы наблюдаем позитивное развитие региона, и я верю, что Израиль станет частью этого процесса. - Хотел бы перейти к вопросам геополитики. Усиление роли Иерусалима, особенно после ослабления «Оси сопротивления» и небезызвестных революционных событий в Сирии, сблизило Ближний Восток и Каспийский регион. Однако, помимо Ирана, у Израиля, похоже, появился еще один оппонент — Турция. На Ваш взгляд, конфликт между Анкарой и Иерусалимом сводится исключительно к палестинской проблеме, или, все-таки, речь идет о борьбе за влияние в регионе в более широком масштабе? - Израилю приходится иметь дело с множеством вызовов. Наши основные угрозы связаны с силами, поддерживаемыми Ираном, и именно поэтому мы периодически вынуждены проводить военные операции. Мы продолжаем действовать против йеменских хуситов, которых также поддерживает Тегеран. Что же касается Турции, то напомню: до 7 октября 2023 года отношения между нашими странами постепенно улучшались. В прошлые годы у нас было плодотворное сотрудничество в политике, обороне, бизнесе. Израильтяне любили отдыхать в Турции, посещали Анталию, Кемер, Стамбул, Анкару. Уровень взаимодействия тогда был беспрецедентно высоким, среди иностранных компаний «Турецкие авиалинии» выполняли больше всего рейсов в Израиль. К сожалению, сегодня эти связи прерваны. Тем не менее, потенциал для восстановления есть. Израиль готов вернуться к прежнему уровню сотрудничества, но многое зависит от Анкары, чья критика еврейского государства выходит порой за рамки дипломатических норм. Если нам удастся преодолеть эти разногласия, мы сможем вновь выстроить прочные отношения.

- Известно, что тайные переговоры между Турцией и Израилем велись в Баку. Удалось ли сторонам найти точки соприкосновения? И если так, то какую роль в этом сыграл или продолжает играть Азербайджан? - Прежде всего, хочу поблагодарить Азербайджан за его посреднические усилия. Роль Баку исключительно позитивна — он помог обеим сторонам вернуться за стол переговоров. Это важный шаг, благодаря которому мы смогли обсудить сложные вопросы и вызовы, включая роль Турции в Сирии. Сирия — сосед Израиля, и нам в этом контексте необходимо выстраивать с сирийцами ясные отношения. Я верю, что при посредничестве Азербайджана мы сможем достичь прогресса и лучше понять друг друга. - Позвольте коснуться еще одного парадокса. Израиль занимает весьма сдержанную позицию в отношении войны России против Украины, несмотря на то, что Москва открыто поддерживает ХАМАС и другие радикальные группы, которые не считает террористическими. Более того, после нападения ХАМАС на израильские кибуцы некоторые эксперты даже подозревали участие в нем российских спецслужб. Чем объясняется такая осторожность Израиля в отношении Кремля? - Израиль поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной. Я лично два года служил в Москве и был там в начале войны в 2022 году. Дело в том, что в Израиле живет более полутора миллионов русскоязычных граждан — это важная часть израильского общества, поддерживающая связи с Россией и странами СНГ. Что же касается Украины, то месяц назад министр иностранных дел Гидон Саар посетил Киев и заявил о нашей позиции: Израиль не поддерживает нападения на гражданских лиц и выступает за прекращение насилия. Мы оказываем Украине гуманитарную помощь — медикаментами, продовольствием, водой, технологиями. Израиль стремится к миру и надеется на скорейшее завершение конфликта. - Многие аналитики обсуждают вероятность размещения российских войск на линии соприкосновения ЦАХАЛа и сирийских сил. Какова позиция Израиля по этому вопросу? - Израиль сам отвечает за свою безопасность. Границы с Ливаном и Сирией всегда были источником напряженности. Но мы надеемся на позитивные изменения. В Ливане предпринимаются шаги по ограничению влияния «Хезболлы», и в будущем её вооруженные формирования должны быть распущены. Что же касается Сирии, то мы рассчитываем на прогресс. Возможно, не сразу на мирное соглашение, но хотя бы на оборонительное урегулирование. Израиль стремится к миру, как это уже произошло в отношениях с Египтом и Иорданией. Надеемся, что подобный опыт удастся распространить и на наши северные рубежи.

- В экспертной среде обсуждают роль Израиля в организации встречи Дональда Трампа с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, которая привела к парафированию мирного соглашения. Насколько верны эти оценки? - Для нас это действительно важное событие. Соглашение в Вашингтоне открывает путь к стабильности и процветанию на Южном Кавказе, и Государство Израиль приветствует этот процесс, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог отметили его значимость. Наши отношения с США остаются стратегически близкими, как, впрочем, и отношения с Азербайджаном. Поэтому любое содействие, укрепляющее мир и безопасность, является для нас позитивным. Не случайно Израиль сыграл в этом пусть небольшую, но ощутимую роль. - Израиль сыграл исключительную роль в укреплении оборонного потенциала страны. Продолжится ли израильско-азербайджанское сотрудничество в военной сфере, особенно с учетом конкуренции со стороны США после отмены 907-й поправки? - Отношения между Баку и Иерусалимом стабильны и прочны. Они включают энергетику и оборону, но мы стремимся развивать и гражданские сферы — сельское хозяйство, управление водными ресурсами, кибербезопасность, образование, туризм. Сегодня авиакомпания AZAL выполняет до 20 рейсов в неделю в Израиль. Во многом благодаря этому израильтяне открыли для себя Азербайджан, и этот туристический поток будет расти. Я вижу, насколько ценят в Вашей стране Израиль, и хочу, чтобы в Израиле также больше знали об Азербайджане и восхищались Вашей страной. - Иран продолжает угрожать Азербайджану, особенно после обсуждений, связанных с перспективами открытия Зангезурского коридора. Недавно советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил о возможном силовом противодействии. Какова будет реакция Израиля в случае подобных шагов со стороны Ирана?