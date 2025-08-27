Главу МАГАТЭ взяли под усиленную охрану из-за угроз Ирана

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с конца июня находится под круглосуточной охраной в связи с угрозой, исходящей от «связанных с Ираном лиц». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке.

Источник агентства рассказал, что к Гросси приставили бойцов элитного подразделения австрийского спецназа «Кобра» после того, как разведка Австрии получила информацию от третьей стороны (штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене). Этот спецназ специализируется на борьбе с терроризмом и охране важных персон.