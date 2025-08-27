Главу МАГАТЭ взяли под усиленную охрану из-за угроз Ирана

USD 1.7000
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с конца июня находится под круглосуточной охраной в связи с угрозой, исходящей от «связанных с Ираном лиц». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке.

Источник агентства рассказал, что к Гросси приставили бойцов элитного подразделения австрийского спецназа «Кобра» после того, как разведка Австрии получила информацию от третьей стороны (штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене). Этот спецназ специализируется на борьбе с терроризмом и охране важных персон.

По словам другого собеседника, угроза, предположительно, исходит непосредственно из самого Ирана, и власти относятся к ней серьезно. Представитель МАГАТЭ Фредрик Даль подтвердил данные о спецназе, но не об Иране: «Мы не можем сказать, откуда конкретно исходила угроза».

Иран возложил на Гросси ответственность за начало 12-дневной войны с Израилем в июне, заявив, что доклады МАГАТЭ о ядерной программе были предвзятыми и в них содержались беспочвенные утверждения, напоминает WSJ. По окончании боевых действий Гросси с согласия Тегерана организовал операцию по выводу инспекторов из Ирана, опасаясь за их безопасность. Али Лариджани, старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, обещал «заняться Гросси» после войны. В иранской газете Kayhan выходили материалы, в которых Гросси называли «израильским шпионом». Глава МАГАТЭ отвергал эти утверждения, отмечая, что агентство независимое и нейтральное. Он неоднократно осуждал атаки США на ядерные объекты Ирана и называл их нарушением международного права. Еще до атаки США в ночь на 22 июня власти Ирана ограничили доступ сотрудникам агентства к большинству центрифуг. В начале июля Тегеран объявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

