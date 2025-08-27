USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент РФ Владимир Путин выразил желание закончить войну в Украине. В интервью Fox News, отвечая на вопрос, говорил ли Путин на саммите на Аляске, что готов к миру, Уиткофф ответил утвердительно.

«Безусловно. На столе есть мирное предложение. Он действительно это сказал и, надеемся, будет придерживаться своего обещания», - сказал спецпредставитель Трампа.

Ведущий спросил Уиткоффа, знает ли тот, что по словам критиков, «Путин просто играет с вами», добавив: «Как вы на это реагируете?»

«Я думаю, что он (имеется в виду Путин - ред.) приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога. Он сделал это на саммите на Аляске. Это очень сложный конфликт, однако президент (вероятно, речь о Трампе) решительно настроен положить ему конец», - ответил спецпредставитель президента США.

Также Уиткофф отметил, что потребуется личное присутствие Путина на переговорах для заключения мирного соглашения.

Спецпредставитель Трампа снова заявил, что Путин во время саммита на Аляске «фактически признал, что этой войны никогда бы не было, если бы Трамп был президентом».

Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений по российско-украинской войне. В частности, он сказал о возможности введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины. При этом президент США заявил, что будет добиваться встречи между Зеленским и Путиным и надеется урегулировать войну «очень быстро».

