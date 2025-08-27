Еще 104 семьи возвращаются в Карабах

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Хыдырлы Агдамского района. На данном этапе возвращаются 104 семьи (370 человек).

Семьи, возвращающиеся в село Хыдырлы, ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана: в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу, а также азербайджанскую армию за освобождение земель Азербайджана от оккупации.