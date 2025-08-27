USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Еще 104 семьи возвращаются в Карабах

фото
08:55 983

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Хыдырлы Агдамского района. На данном этапе возвращаются 104 семьи (370 человек).

Семьи, возвращающиеся в село Хыдырлы, ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана: в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу, а также азербайджанскую армию за освобождение земель Азербайджана от оккупации.

Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 3415
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий; все еще актуально
26 августа 2025, 18:46 3432
Трамп пригрозил Путину войной
Трамп пригрозил Путину войной
10:28 620
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
09:33 1729
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
08:43 894
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла видео
26 августа 2025, 21:25 8251
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
05:22 2975
Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 5672
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 9865
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 4209
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 1606

