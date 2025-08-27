USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту

09:33 1731

В рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, наложен арест на криптовалюту, ставшую предметом преступления, совершенного организованной группой.

Как сообщает haqqin.az, соответствующее постановление вынес суд Сабаильского района Баку.

В материалах следствия указывается, что, согласно статье 99-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, специальная конфискация как мера уголовно-правового характера предусматривает принудительное и безвозмездное изъятие в пользу государства инструментов и средств, использованных при совершении преступления, а также имущества, полученного преступным путем.

Согласно статье 1.1 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», под имуществом, полученным преступным путем, понимаются любые денежные средства, движимое и недвижимое имущество, материальные или нематериальные активы, включая виртуальные, полученные прямо или косвенно в результате совершения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом.

Также в законе уточняется, что виртуальный актив — это цифровое выражение стоимости, существующее в системе обращения виртуальных активов и используемое в качестве средства обмена для оплаты или инвестиций.

В соответствии с вышеизложенным, в рамках уголовного дела, возбужденного СГБ в отношении арестованного Б.Г.Р. и других лиц, для обеспечения специальной конфискации было принято решение о наложении ареста на принадлежащую им криптовалюту, выявленную как предмет преступления. Решение направлено для исполнения международным поставщикам услуг виртуальных активов.

ЭТО ВАЖНО

