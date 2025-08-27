Самые высокие пошлины Трампа вступили в силу

Новые тарифы вступили в силу в 00:01 по Вашингтону (08:01 по Баку) 27 августа, удвоив действующую пошлину в 25% для Индии. Некоторые ключевые отрасли промышленности будут освобождены от американских пошлин, в частности, экспорт электроники, что пока сохранит масштабные инвестиции Apple в новые заводы в Индии, и фармацевтической продукции, отмечает Bloomberg.

В среду, 27 августа, вступили в действие 50-процентные пошлины США на товары из Индии — самый высокий тариф в Азии, введенный президентом США Дональдом Трампом для Индии, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что это «сокрушительная» и «заоблачно высокая» ставка для Индии. «Это стратегический шок, который угрожает длительному удержанию Индией позиций на трудоемких рынках США, создает риск массовой безработицы в экспортных центрах и может ослабить участие Индии в глобальных цепочках создания стоимости», — считает основатель аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.

В то же время экономическое влияние тарифов может быть смягчено тем фактом, что экономика Индии в значительной степени зависит от внутреннего спроса, а не от экспорта. Частное потребление составляет около 60% ВВП Индии. И хотя США являются крупнейшим экспортным рынком Индии с поставками на сумму 87,4 миллиарда долларов в 2024 году, это всего 2% от общего ВВП Индии, который, по оценкам Citigroup Inc., из-за пошлин Трампа может снизиться на 0,6−0,8 процентного пункта.

Bloomberg пишет, что Индия была одной из первых стран, которые начали торговые переговоры с администрацией Трампа, но ее собственные высокие тарифы и протекционистская политика в таких секторах, как сельское хозяйство и молочная промышленность, разочаровали американских переговорщиков. Отношения еще больше ухудшились после того, как Трамп раскритиковал Индию за покупку российской нефти. Индия действительно резко увеличила импорт сырой нефти из России в 2022 году, когда российские экспортеры предлагали привлекательные скидки.

Индийское правительство назвало американские тарифы несправедливыми, а импорт из России оно оправдывает энергетическими потребностями страны. Нью-Дели заявил, что будет продолжать покупать российскую нефть «в зависимости от финансовой выгоды».