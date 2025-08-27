USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Самые высокие пошлины Трампа вступили в силу

09:55 669

В среду, 27 августа, вступили в действие 50-процентные пошлины США на товары из Индии — самый высокий тариф в Азии, введенный президентом США Дональдом Трампом для Индии, пишет Bloomberg.

Новые тарифы вступили в силу в 00:01 по Вашингтону (08:01 по Баку) 27 августа, удвоив действующую пошлину в 25% для Индии. Некоторые ключевые отрасли промышленности будут освобождены от американских пошлин, в частности, экспорт электроники, что пока сохранит масштабные инвестиции Apple в новые заводы в Индии, и фармацевтической продукции, отмечает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это «сокрушительная» и «заоблачно высокая» ставка для Индии. «Это стратегический шок, который угрожает длительному удержанию Индией позиций на трудоемких рынках США, создает риск массовой безработицы в экспортных центрах и может ослабить участие Индии в глобальных цепочках создания стоимости», — считает основатель аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.

В то же время экономическое влияние тарифов может быть смягчено тем фактом, что экономика Индии в значительной степени зависит от внутреннего спроса, а не от экспорта. Частное потребление составляет около 60% ВВП Индии. И хотя США являются крупнейшим экспортным рынком Индии с поставками на сумму 87,4 миллиарда долларов в 2024 году, это всего 2% от общего ВВП Индии, который, по оценкам Citigroup Inc., из-за пошлин Трампа может снизиться на 0,6−0,8 процентного пункта.

Bloomberg пишет, что Индия была одной из первых стран, которые начали торговые переговоры с администрацией Трампа, но ее собственные высокие тарифы и протекционистская политика в таких секторах, как сельское хозяйство и молочная промышленность, разочаровали американских переговорщиков. Отношения еще больше ухудшились после того, как Трамп раскритиковал Индию за покупку российской нефти. Индия действительно резко увеличила импорт сырой нефти из России в 2022 году, когда российские экспортеры предлагали привлекательные скидки.

Индийское правительство назвало американские тарифы несправедливыми, а импорт из России оно оправдывает энергетическими потребностями страны. Нью-Дели заявил, что будет продолжать покупать российскую нефть «в зависимости от финансовой выгоды».

Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 3417
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий; все еще актуально
26 августа 2025, 18:46 3432
Трамп пригрозил Путину войной
Трамп пригрозил Путину войной
10:28 626
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
09:33 1734
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
08:43 895
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла видео
26 августа 2025, 21:25 8252
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
05:22 2975
Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 5673
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 9869
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 4209
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 1606

ЭТО ВАЖНО

Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 3417
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий; все еще актуально
26 августа 2025, 18:46 3432
Трамп пригрозил Путину войной
Трамп пригрозил Путину войной
10:28 626
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
09:33 1734
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
08:43 895
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла видео
26 августа 2025, 21:25 8252
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
05:22 2975
Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 5673
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 9869
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 4209
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 1606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться